Afrique du Sud : tensions et voitures incendiées après l’assouplissement du droit d’asile

La police a indiqué que 10 véhicules avaient été incendiés lors d'affrontements à Soweto, près d'un bureau du ministère de l'Intérieur, à Orlando West, à Johannesburg. Des magasins appartenant à des ressortissants étrangers ont également été pillés, tandis que les pompiers éteignaient les voitures en flammes et que la police fermait les routes voisines. Des troubles similaires ont éclaté à Durban, où la police antiémeute a été déployée après des signalements de pillages et d'incendies de véhicules. La police a indiqué que 14 véhicules y avaient été brûlés et a procédé à trois interpellations. Ces violences font suite à une décision de la Cour constitutionnelle rendue en juillet, qui a levé des obstacles empêchant certains migrants de demander l'asile, notamment ceux entrés irrégulièrement en Afrique du Sud. Les autorités ont indiqué que les bureaux d'accueil des réfugiés étaient submergés par les demandes. Le gouvernement s'est engagé à renforcer les capacités de traitement et les contrôles d'identité, tout en soulignant que cette décision n'accorde pas automatiquement le statut de réfugié. La police ne fait état d'aucun blessé à Soweto et a averti que les auteurs des violences et des dégradations seraient poursuivis.