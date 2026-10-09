Indonésie: un bébé orang-outan sauvé des feux à Bornéo, la destruction de l'habitat s'aggrave

Les sauveteurs de la fondation Borneo Orangutan Survival (BOS) l'ont anesthésiée et lui ont administré de l'oxygène ainsi que des perfusions intraveineuses avant de la transférer au centre de réhabilitation de Nyaru Menteng, à Palangkaraya. Jeudi, des responsables ont indiqué que ses brûlures évoluaient favorablement, tout en prévenant qu'elle pourrait ne pas se rétablir complètement. Novita fait partie des dizaines d'orang-outans secourus ces derniers mois des incendies qui ravagent Sumatra et Bornéo. Les feux se sont intensifiés pendant la saison sèche en Indonésie, sur fond de sécheresse liée à El Niño. Selon les chiffres du gouvernement, la superficie brûlée entre janvier et juillet dépasse 202 000 hectares ; le suivi par satellite réalisé par Nusantara Atlas estime qu'à la fin août près de 896 000 hectares avaient brûlé. Ces incendies détruisent l'habitat et aggravent le brouillard polluant dans la région. La fumée a aussi provoqué des symptômes respiratoires chez les orang-outans pris en charge dans le centre de soins de la fondation BOS à Kalimantan central.