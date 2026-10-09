Chili : Santiago sous les eaux après de violentes pluies et des coulées de boue

Dans la capitale chilienne, des torrents d’eau et de boue ont déferlé dans les rues, emportant des voitures sur leur passage. Dans le quartier de Las Condes, à l’est de Santiago, des coulées de boue chargées de débris ont envahi les rues et les zones résidentielles. Les secours sont intervenus pour libérer des personnes piégées dans des véhicules et des bâtiments, avec l'appui de l'armée pour évacuer les habitants les plus vulnérables. Six blessés, 11 résidents mis à l'abri d'une maison de retraite. Deux cliniques privées ont également été inondées, la boue envahissant les salles de soins et recouvrant les brancards et le matériel médical. Un campus universitaire voisin a lui aussi subi des dégâts. Face au risque de nouvelles coulées de boue, l'agence chilienne de gestion des catastrophes a déclenché une alerte rouge dans dix districts de Santiago et de ses environs. Le président José Antonio Kast a décrété l'état de catastrophe à Las Condes, permettant de mobiliser des moyens de secours supplémentaires et des renforts militaires. Des écoles ont fermé dans les secteurs touchés et les autorités ont appelé la population à limiter ses déplacements. Ces inondations surviennent après plusieurs jours de fortes pluies dans le centre du Chili. Les autorités cherchent également à déterminer si un décès signalé au sud de Santiago est lié aux intempéries.