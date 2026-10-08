Crues dévastatrices en Albanie et au Monténégro : un mort, centaines de déplacés

Dans le sud de l’Albanie, le fleuve Vjosa a débordé près de Novosela, dans la région de Vlorë, obligeant les autorités à ordonner des évacuations. À bord de bateaux pneumatiques, les secours ont porté assistance à plusieurs habitants piégés par les inondations, dont deux personnes âgées dont le logement était envahi par 1,50 mètre d’eau. Les crues ont fait au moins un mort dans le pays. À Durrës, un homme de 54 ans a été retrouvé sans vie dans un canal d’irrigation après avoir été emporté par les eaux. Les équipes d’intervention tentaient de pomper l’eau dans environ 800 bâtiments, tandis que près de 300 personnes avaient été mises à l’abri. Au Monténégro, la situation reste également préoccupante. Le fleuve Zeta a débordé à Danilovgrad, inondant une trentaine de maisons et plusieurs villages voisins. Près de la capitale, Podgorica, des soldats et des ingénieurs ont installé un pont flottant temporaire à la place d’un pont détruit par les eaux. Des pelleteuses ont aussi été déployées pour dégager les canaux de drainage et permettre la réouverture des routes. Ces inondations font suite à plusieurs jours de pluies intenses et de fortes chutes de neige dans les Balkans. Certaines régions albanaises ont enregistré plus de 100 millimètres de pluie en une seule journée. Les autorités redoutent désormais de nouvelles perturbations liées à la neige et au verglas.