Ukraine: une frappe russe tue deux adolescentes à Tchernihiv

Les pompiers ont été mobilisés pour éteindre plusieurs véhicules en feu et maîtriser les flammes qui s'échappaient de bâtiments endommagés, tandis que les secouristes prenaient en charge les victimes au milieu des décombres. Les images montrent notamment une personne transportée vers une ambulance et un corps recouvert d'une couverture à proximité. Selon l'administration militaire locale, l'attaque a été menée à l'aide d'un missile de croisière Banderol, une arme à réaction relativement peu coûteuse, capable de voler pendant un certain temps avant d'atteindre sa cible. Des commerces, des habitations et des véhicules ont été endommagés. Cette frappe intervient alors qu'une trêve locale négociée sous l'égide des États-Unis semble toujours tenir autour d'Oleshky, ville du sud de l'Ukraine occupée par les forces russes. Mercredi, les médiateurs ukrainien et russe chargés des droits humains ont indiqué que le cessez-le-feu était respecté depuis plus de 30 heures. Des images diffusées par le ministère russe de la Défense montreraient des militaires en train de déminer les environs de la ville, sans que leur date de tournage soit connue. Ces opérations doivent faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et permettre l'évacuation des habitants qui souhaitent partir. Environ 2 000 personnes resteraient à Oleshky, où les pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments persistent depuis des mois. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette accalmie, tout en soulignant que l'évacuation des civils serait déterminante pour la réussite de la trêve.