Portugal : mobilisation devant de la parlement à Lisbonne contre la crise du logement

Des chants ont résonné dans la foule, accompagnés de slogans antifascistes et de banderoles critiquant le traitement réservé aux militants. La chanteuse Marisa Liz s'est jointe à la mobilisation. Quelques jours plus tôt, les forces de l'ordre avaient évacué des campements de protestation à Lisbonne et Porto, utilisant des matraques et procédant à des dizaines d'interpellations. Les militants dénoncent 60 blessés, tandis que la police n'en reconnaît que sept, légèrement touchés. Le président António José Seguro a condamné les violences et demandé l'ouverture d'un dialogue, dans l'attente des conclusions des enquêtes. La police affirme que son intervention était proportionnée. Les manifestants s'opposent également à un projet de loi qui faciliterait les expulsions locatives et supprimerait l'encadrement des loyers pour les nouveaux contrats.