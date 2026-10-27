Gambie : des étudiants manifestent contre leurs conditions de vie et d'études

Des étudiants de l’Université de Gambie ont manifesté lundi à Banjul, la capitale, pour dénoncer leurs conditions d’études et de vie.

Samedi, le gouvernement gambien a annoncé une série de mesures en réponse aux revendications des étudiants et a appelé à un dialogue constructif, sans parvenir à désamorcer la crise.

« Notre bien-être n’est pas négociable. Nous formulons des revendications. Nous ne négocions pas. Le monde doit savoir que les étudiants universitaires formulent des revendications — nous ne négocions pas », déclare Demba Bojang, étudiant.

Difficulté de transport, connexion internet, la liste des revendications est loin d’être exhaustive. Alors que le ministre de l’enseignement supérieur a déclaré avoir pris note des leurs préoccupations, les étudiants attendent des réponses, fixant un ultimatum aux pouvoirs publics.

« La pétition porte sur la nourriture, l’eau potable, Internet et les conditions de transport sur le campus de Faraba, ainsi que sur d’autres préoccupations urgentes qui affectent le bien-être des étudiants. Elle appelle la direction à agir dans les délais fixés dans le cahier des charges », déclare Ismaila Fadera, président du syndicat étudiant de l’Université de Gambie.

Cette grogne interviennent quelques semaines après des manifestations contre les coupures d’électricité persistantes dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, dont le président Adama Barrow brigue un troisième mandat lors d’une élection prévue le 5 décembre.