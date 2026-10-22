Afrique du Sud : un ressortissant étranger battu à mort à Durban

Une foule d'une cinquantaine de personnes a battu à mort un ressortissant étranger jeudi dans la ville sud-africaine de Durban, a annoncé la police, alors que l'Afrique du Sud reste en proie à de fortes tensions autour de l'immigration.

Selon les autorités, l'attaque de jeudi s'est déroulée en marge d'une marche dans le centre de Durban. Deux hommes se seraient alors approché d'un troisième individu, âgé d'environ 30 à 40 ans, qui se trouvait sur le bord de la route. La police n'a pas indiqué l'objet de la manifestation.

« Il est par ailleurs avancé que la victime a ensuite été agressée par un groupe d'une cinquantaine de personnes et qu'elle a été déclarée morte sur les lieux », indique un communiqué de la police.

La nationalité de la victime et les motivations derrière l'attaque sont inconnues à l'heure actuelle.

L'Afrique du Sud connaît plusieurs mois des tensions liées à l'immigration. Des manifestations réclamant des mesures contre les personnes en situation irrégulière dans le pays ont parfois dégénéré en violences.

Le Nigeria, le Mozambique, le Malawi et d'autres pays africains ont affirmé que certains de leurs ressortissants avaient été tués lors d'attaques xénophobes liées aux manifestations anti-immigration. Les autorités sud-africaines contestent certaines de ces allégations et ont assuré que certains décès étaient liés à des activités criminelles et non aux manifestations.

Des dizaines de milliers d'immigrés ont quitté l’Afrique du Sud ces derniers mois, dans ce qui constitue l’un des plus grands exodes de masse de ces dernières années. Beaucoup invoquent la menace de violences de la part de la population locale en colère, bien que le gouvernement ait également indiqué que bon nombre d’entre eux avaient été expulsés, ne disposant pas des documents requis pour séjourner en Afrique du Sud.