Serbie : scènes de liesse à Belgrade après la défaite de Vučić

Des scènes de liesse ont éclaté dimanche 25 octobre dans les rues de Belgrade, en Serbie, après qu'Aleksandar Vučić a reconnu la défaite de son parti aux élections législatives anticipées face à un mouvement d'opposition porté par les étudiants. Des milliers de sympathisants sont descendus dans la capitale pour célébrer cette victoire, qui met fin à 14 années de domination politique du Parti progressiste serbe (SNS). La Liste étudiante pourrait décrocher la majorité absolue au Parlement serbe, avec 135 à 140 sièges sur 250, contre environ 105 pour le camp d'Aleksandar Vučić, selon les projections annoncées par ce dernier. La participation aurait atteint 70 %, un record depuis 1992. Cette victoire intervient après près de 2 ans de contestation contre le pouvoir, déclenchée par l'effondrement, en novembre 2024, d'un auvent de la gare de Novi Sad, qui avait coûté la vie à 16 personnes. Le drame avait provoqué une vague d'indignation face à la corruption présumée et aux défaillances des autorités. Parti des universités, le mouvement de protestation avait progressivement gagné l'ensemble du pays, rassemblant des citoyens de tous horizons autour d'exigences de transparence et de changement politique. Dimanche soir, la reconnaissance de sa défaite par Aleksandar Vučić a marqué un tournant historique pour cette mobilisation, dont les partisans ont célébré la victoire dans les rues de Belgrade.