L'angoisse monte au Kenya après un premier décès dû à Ebola

Au Kenya, l’angoisse monte après l’annonce, mardi, d’un premier décès dû au virus Ebola. Selon le ministère de la Santé, la victime est un Kenyan qui vivait en République démocratique du Congo et qui est décédé à son retour dans le pays.

La RDC a déclaré en mai sa 17e épidémie d’Ebola, la plus grave et la plus meurtrière de son histoire. Plus de 4 000 morts y ont déjà été recensés.

« J'ai peur parce que, vous voyez, cette personne qui est apparemment venue ici et qui est décédée… nous ne savons pas avec combien de personnes elle a été en contact, explique Crisps Kinyua, fondateur et directeur de l’Institut pour la justice alimentaire et le développement. Compte tenu de notre niveau de préparation, nous ne savons pas comment la situation va évoluer. Donc, oui, j'ai vraiment peur. Mais j’espère que le gouvernement fera de son mieux pour protéger les Kenyans des effets néfastes d’Ebola. »

Depuis l’apparition du virus Ebola dans les années 70, la maladie a causé près de 15 000 décès en Afrique.

« Quand j’ai appris hier qu’on annonçait que le virus Ebola était arrivé au Kenya, j’ai eu très peur parce que je ne sais pas comment notre gouvernement va gérer la situation, dit Edwin Orwa, garde du corps et agent de sécurité. On entend parler d’Ebola depuis notre enfance, on sait que ce virus tue beaucoup de gens, alors je suis vraiment sous le choc, pour moi, c’est un véritable choc. »

Certains Kenyans craignent désormais que l’épidémie s’installe dans leur pays. Avec toutes les conséquences que cela implique.

« On raconte qu’Ebola est arrivé dans le pays et que nous ne l’avons pas bien accueilli. On se souvient que lorsque le coronavirus est arrivé, cela a vraiment durement touché les gens avec tous ces problèmes de quarantaine, raconte Erick Omondi, animateur d’événements. Alors quand Ebola arrivera, cela signifiera que cette fois encore, les gens devront être mis en quarantaine, qu’il y aura des malades et que le gouvernement devra dépenser beaucoup d’argent pour faire face à cette épidémie d’Ebola, vous voyez. »

Le citoyen kenyan décédé est tombé malade en RDC avant de s’en rendre en Ouganda et de prendre un vol pour le Kenya où il a été hospitalisé.

Les autorités kenyanes ont identifié 28 contacts, parmi lesquels des membres de sa famille et des professionnels de santé, mais aucun n’a été testé positif au virus Ebola à ce jour. Les autorités recherchent 23 autres passagers et quatre membres d’équipage qui se trouvaient à bord du même vol, et des mesures de quarantaine potentielles ont été prévues pour les personnes à risque.