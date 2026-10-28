Brésil : Lula fête ses 81 ans après sa victoire à la présidentielle

Debout derrière un gâteau d'anniversaire, Lula a soufflé les bougies, a serré ses soutiens dans ses bras et s'est adressé au rassemblement depuis un camion équipé de haut-parleurs. Les drapeaux rouges du Parti des travailleurs flottaient aux côtés des drapeaux brésiliens tandis que la foule chantait et applaudissait. Encore convalescent après une campagne électorale éprouvante, le président a expliqué à ses partisans qu'il devait ménager sa voix. Mais il a aussi pris pour cible son rival vaincu Flávio Bolsonaro, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles ce dernier aurait quitté le Brésil si rapidement après sa défaite au second tour de la présidentielle dimanche. Lula a assuré ignorer le lieu où se trouvait exactement Bolsonaro, mais se demandait quelle culpabilité peut pousser quelqu'un à quitter son pays immédiatement après une défaite électorale. Il a aussi accusé la famille Bolsonaro d'être excessivement loyale envers les États-Unis. Un haut responsable du département d'État américain a indiqué que Washington accorderait des visas à Flávio Bolsonaro et à sa famille, même s'il n'était pas clair qu'ils aient déjà quitté le Brésil. Bolsonaro, qui conteste le résultat du scrutin et avance des accusations de fraude sans preuves, fait l'objet d'enquêtes pour corruption, blanchiment d'argent et fraude fiscale. Une décision de la Cour suprême lui ordonne de remettre ses passeports avant mardi midi, mais on ignorait s'il s'y était conformé. Son père, l'ancien président Jair Bolsonaro, purge une peine de 27 ans en résidence surveillée pour avoir tenté un coup d'État après sa défaite en 2022.