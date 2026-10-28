Sénégal : le projet de loi de finances rectificative renvoyé en commission

Le Parlement sénégalais a renvoyé mardi en commission un projet de budget révisé pour 2026, retardant ainsi une étape cruciale dans les efforts de ce pays d’Afrique de l’Ouest fortement endetté pour obtenir un plan de sauvetage du FMI.

Le texte avait déjà été rejeté par le puissant parti Pastef, qui détient une majorité écrasante au Parlement, rendant ainsi pratiquement certaine son rejet par l’Assemblée nationale sous sa forme actuelle. Tout retard risque de compromettre la capacité du Sénégal à maîtriser sa dette publique colossale estimée à 132 % du PIB à la fin de 2024 et à satisfaire aux exigences du Fonds monétaire international (FMI) en vue d’un éventuel plan de sauvetage.

Le charismatique dirigeant du Pastef, Ousmane Sonko, engagé dans une querelle politique spectaculaire avec le président Bassirou Diomaye Faye, avait déjà laissé entendre que son parti panafricain bloquerait cette proposition.

Face à l’opposition du Pastef, le ministre des Finances, Cheikh Diba, a demandé mardi que le projet de loi soit renvoyé en commission afin de « rechercher une issue constructive » et « d’éviter que les divergences ne conduisent à un blocage » qui nuirait au pays. M. Sonko, qui occupe également le poste de président de l’Assemblée nationale, a accédé à cette demande, le Parlement devant examiner le budget révisé à une date ultérieure.

Blocage

Lundi, le Premier ministre sénégalais a exhorté l’opposition à ne pas paralyser le pays en bloquant le budget révisé. « On ne peut pas paralyser un pays », a déclaré Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo à l’AFP lors d’un entretien, exhortant une nouvelle fois le puissant parti Pastef à revenir au « dialogue » en cette période de crise économique que traverse le pays. Ce bras de fer budgétaire survient dans un contexte de tensions sociales accrues, marqué par un chômage élevé chez les jeunes et une crise du coût de la vie qui a déclenché une grève générale de trois jours la semaine dernière.

L'adoption du budget rectificatif est considérée comme essentielle pour satisfaire aux exigences du FMI, avec lequel le Sénégal espère conclure un nouveau programme de soutien à la dette de 36 mois, d'un montant de 2,2 milliards de dollars, visant à stabiliser les finances publiques du pays. Mais le FMI n'a pas encore annoncé l'approbation de son conseil d'administration et ce plan de sauvetage est soumis à certaines conditions.

Les débats de l'Assemblée nationale, retransmis en direct par de nombreux médias et sur les réseaux sociaux, ont débuté mardi peu après 10 h 00 (GMT et heure locale), ont observé des journalistes de l'AFP. Ils ont ensuite été suspendus pour des raisons techniques liées à la climatisation de la salle.