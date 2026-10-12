Kenya : pas de nouveau cas d’Ebola, selon le ministère de la Santé

Pas de nouveau cas d’Ebola au Kenya, selon le ministère de la Santé, après un premier décès dû au virus dans le pays la semaine dernière.

Depuis, près de 300 échantillons ont été analysés. 108 des 122 cas contacts du "patient zéro" répertoriés sont par ailleurs actuellement en quarantaine. Aucun d’eux ne présente de symptômes.

La patient décédé, un Kényan qui vivait en République démocratique du Congo (RDC), était rentré dans son pays en rejoignant l’Ouganda par la route avant de prendre un vol pour Nairobi.

Le Kenya est le quatrième pays à enregistrer un cas lié à l’épidémie d’Ebola hors de contrôle qui sévit en RDC.

Plus de 8 000 cas et 4 000 décès ont été recensés depuis le mois de mai.

Les autorités kényanes appellent la population à rester calme mais vigilante, et demandent à toute personne s’inquiétant d’une éventuelle exposition ou présentant des symptômes de consulter un médecin.