Kenya : au moins 24 morts dans une collision entre un bus et un camion

Au Kenya, un nouvel accident de la route a fait au moins 24 morts. Un bus et un camion sont entrés en collision dimanche sur l’autoroute qui relie Nairobi à Mombasa.

Selon la police, une vingtaine de personnes ont également été blessées. Elles ont notamment été prises en charge à l’hôpital de Mtito Andei, d’après son directeur médical, Paul Kisienya.

Les passagers du bus rentraient à Mombasa après avoir assisté aux funérailles de leur pasteur, dans l’ouest du pays. D’après une survivante, le camion aurait percuté le bus par l’arrière, provoquant son renversement. Les circonstances exactes restent à établir.

« C’est un peu plus tard que j’ai aperçu une semi-remorque dans les buissons. On m’a expliqué qu’elle avait percuté notre bus par l’arrière. Selon les témoins, le camion aurait tenté de dépasser le bus, mais aurait dû interrompre sa manœuvre à cause d’un véhicule arrivant en sens inverse. C’est à ce moment-là qu’il aurait perdu le contrôle.

Les passagers les plus grièvement blessés étaient assis à l’arrière du bus. Ceux qui se trouvaient à l’avant s’en sont mieux sortis et certains ont déjà pu quitter l’hôpital. Pour ma part, je n’ai que quelques contusions. Je suis ici depuis l’accident, mais je ne ressens aucune douleur », raconte Révérend Spencier Mdave, survivant de l’accident.

C’est le deuxième accident meurtrier sur cet axe en trois semaines : le précédent avait fait 17 morts. L’Autorité nationale de sécurité des transports demande que ces accidents soient déclarés catastrophe nationale. Elle évoque une urgence nationale, avec environ 20 000 accidents et plus de 5 000 morts par an.

Le président William Ruto a présenté ses condoléances aux familles et ordonné l’inspection de tous les véhicules de transport public. Il a aussi appelé les conducteurs à respecter le code de la route. L’excès de vitesse et le mauvais état des routes sont régulièrement mis en cause.