Brésil : Lula da Silva et Flávio Bolsonaro boudent le débat du 1er tour

Au Brésil, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le candidat de l’opposition Flávio Bolsonaro snobent le débat du premier tour de l’élection présidentielle.

C’est la première fois en 20 ans que les deux principaux candidats à la présidence boudent un face-à-face public.

Les deux favoris devaient s’affronter jeudi sur TV Globo, la chaîne de télévision la plus populaire du pays.

Le débat était attendu par 158 millions de personnes à l’approche de l’ouverture des bureaux de vote dimanche.

C’était sans compter la décision de Lula et du fils de Bolsonaro d’adopter la politique de la chaise vide.

Les deux hommes auraient selon des analystes, choisi de ne pas s’affronter sur les médias avant le premier tour du scrutin. Mais, en cas de second tour, ils devraient se plier à l’exercice dans trois semaines.