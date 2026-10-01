Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Nigeria : Tinubu défend son bilan à l’approche de la présidentielle

Une affiche du président nigérian sortant, Bola Tinubu, à Lagos, au Nigeria, le 18 août 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AFP

Nigéria

Le président nigérian Bola Tinubu a assuré que les signes d’amélioration de l’économie étaient désormais « incontestables », affirmant que le produit intérieur brut avait progressé de plus de 4 % cette année. Selon lui, les secteurs pétrolier et non pétrolier contribuent à cette reprise, tandis que les vols de pétrole auraient diminué et que l’inflation aurait nettement reculé depuis son pic.

Élu en 2023, Bola Tinubu a placé son mandat sous le signe de grandes réformes économiques. Dès son investiture, il a supprimé la subvention aux carburants, puis mis fin au régime de change qui maintenait artificiellement la valeur du naira. Ces décisions, saluées par des investisseurs, ont toutefois entraîné une forte dépréciation de la monnaie et une poussée de l’inflation, pesant lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages.

Dans son discours, le chef de l’État a défendu une conception de la croissance dépassant les seuls indicateurs macroéconomiques. Il a évoqué une économie dans laquelle les agriculteurs pourraient travailler en sécurité, les entreprises disposer d’un approvisionnement électrique fiable et d’un accès au crédit, et les jeunes trouver des emplois productifs.

« Notre objectif n’est pas de gérer la pauvreté plus efficacement. Nous allons la vaincre », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que cette ambition nécessiterait du temps, de la discipline et une croissance durable.

Sur le front sécuritaire, les difficultés demeurent. Les enlèvements contre rançon et les violences meurtrières se sont poursuivis ces dernières années, gagnant également des zones jusque-là moins exposées.

Tinubu briguera un second mandat lors de l’élection présidentielle prévue le 16 janvier 2027. Dix-huit candidats d’opposition sont annoncés, même si la compétition devrait notamment opposer le président sortant à Atiku Abubakar et Peter Obi, deux figures déjà présentes lors du scrutin de 2023 et bénéficiant d’un important soutien politique.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.