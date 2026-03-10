Brésil : Lula et Ramaphosa appellent à la désescalade au Moyen-Orient

La guerre au Moyen-Orient a été au menu de la rencontre lundi, entre le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et son homologue sud-africain Cyril Rampahosa, à Brasilia, au Brésil.

Les deux chefs d’Etat ont fait part de leur inquiétude face à l’escalade qui touche de nombreux du golfe et perturbe le commerce mondial avec le blocus du détroit d’Ormuz. Lula da Silva a profité de la rencontre pour vanter l’ancrage de son continent à la paix.

''Ici, en Amérique du Sud, nous nous positionnons comme une région de paix. Ici, personne ne possède de bombes nucléaires, personne ne possède de bombes atomiques, ici, nos drones sont destinés à l'agriculture, à la science et à la technologie, et non à la guerre.'', a déclaré le président brésilien.

Le sud-africain Cyril Ramaphosa de son côté a lancé un appel à la désescalade. Rappelant les conséquences de la crise.

'' Notre visite au Brésil s'inscrit dans le contexte d'une reprise du conflit au Moyen-Orient. Nous réitérons notre appel en faveur d'un règlement pacifique des différends, conformément à la Charte des Nations unies. Et nous condamnons les pertes en vies humaines, en particulier celles de civils.'', a-t-il déclaré.

Les questions bilatérales ont aussi été évoquées. Le Brésil et l'Afrique du Sud pourraient élargir leur coopération dans le secteur de la défense, notamment en développant ensemble des technologies et des équipements.