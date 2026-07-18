Brésil : Lula hausse le ton sur les nouveaux droits de douane américains

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a réagi vendredi aux nouveaux droits de douane annoncés par l'administration de son homologue américain Donald Trump, affirmant que le Brésil refuse qu’un autre pays lui manque de respect.

En visite à l'Institut national de traumatologie et de rééducation orthopédique à Rio de Janeiro, Lula a déclaré que le Brésil allait montrer "qui dit la vérité" dans son différend commercial avec les États-Unis.

"Je vais montrer que, s'agissant du Brésil, personne ne gagne en mentant. Soit ils sont plus sincères que nous, soit ils ne tromperont pas la société brésilienne", a-t-il déclaré.

Le gouvernement américain a affirmé mercredi vouloir taxer à 25% certains produits brésiliens, au terme d'une enquête menée par le représentant de la Maison Blanche au commerce.

Les États-Unis ont motivé leur décision en accusant le Brésil de recourir à des pratiques commerciales déloyales.

Brasilia a immédiatement rejeté ces accusations et a condamné des droits de douane “illégaux”, promettant des mesures de réciprocité dans le cadre d’une loi votée par le Parlement en 2025.

Lula s'est refusé à commenter en détail les nouveaux droits de douane américains "jusqu'à ce que Trump s'exprime. Quand Trump parlera, je parlerai", s'est-il exclamé.

Les droits de douane imposés par les Etats-Unis sont devenus un sujet politique au Brésil, où l’élection présidentielle, prévue en octobre, approche.

Le président Lula a ainsi reproché au début du mois à son adversaire Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président (2019-2023) Jair Bolsonaro, d’avoir demandé aux États-Unis de "reporter" après l’élection une éventuelle entrée en vigueur de nouvelles surtaxes américaines.