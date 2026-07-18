Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Brésil : Lula hausse le ton sur les nouveaux droits de douane américains

Le président brésilien Lula lors d'une visite à l'Escola Nacional de Saúde Pública, à Rio de Janeiro, Brésil, le 17 juillet 2026   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

Brésil

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a réagi vendredi aux nouveaux droits de douane annoncés par l'administration de son homologue américain Donald Trump, affirmant que le Brésil refuse qu’un autre pays lui manque de respect.

En visite à l'Institut national de traumatologie et de rééducation orthopédique à Rio de Janeiro, Lula a déclaré que le Brésil allait montrer "qui dit la vérité" dans son différend commercial avec les États-Unis.

"Je vais montrer que, s'agissant du Brésil, personne ne gagne en mentant. Soit ils sont plus sincères que nous, soit ils ne tromperont pas la société brésilienne", a-t-il déclaré.

Le gouvernement américain a affirmé mercredi vouloir taxer à 25% certains produits brésiliens, au terme d'une enquête menée par le représentant de la Maison Blanche au commerce.

Les États-Unis ont motivé leur décision en accusant le Brésil de recourir à des pratiques commerciales déloyales.

Brasilia a immédiatement rejeté ces accusations et a condamné des droits de douane “illégaux”, promettant des mesures de réciprocité dans le cadre d’une loi votée par le Parlement en 2025.

Lula s'est refusé à commenter en détail les nouveaux droits de douane américains "jusqu'à ce que Trump s'exprime. Quand Trump parlera, je parlerai", s'est-il exclamé.

Les droits de douane imposés par les Etats-Unis sont devenus un sujet politique au Brésil, où l’élection présidentielle, prévue en octobre, approche.

Le président Lula a ainsi reproché au début du mois à son adversaire Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président (2019-2023) Jair Bolsonaro, d’avoir demandé aux États-Unis de "reporter" après l’élection une éventuelle entrée en vigueur de nouvelles surtaxes américaines.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.