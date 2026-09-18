Israël et le Maroc vont ouvrir des ambassades dans leurs pays respectifs, ont annoncé mercredi les autorités israéliennes à l’issue d’une rencontre à New York entre leurs ministres des Affaires étrangères, Gideon Saar et Nasser Bourita, sous l’égide de l’ambassadeur américain auprès de l’ONU, Mike Waltz.

Dans une déclaration commune, les trois pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales, notamment par la nomination d’ambassadeurs et la transformation des actuels bureaux de liaison en ambassades. Aucune date précise n’a toutefois été fixée pour leur ouverture, et Rabat n’avait pas réagi dans l’immédiat à l’annonce israélienne.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans le processus de normalisation engagé en décembre 2020, sous l’impulsion de Washington et dans le cadre des accords d’Abraham. Le Maroc et Israël avaient déjà établi des relations diplomatiques au début des années 1990, avant leur rupture par Rabat lors de la deuxième Intifada, au début des années 2000.

Le communiqué prévoit également le renforcement de la coopération économique. Des accords doivent être conclus avant la fin de 2026, notamment dans les domaines des technologies et de la sécurité, tandis que de nouvelles liaisons aériennes directes entre les deux pays doivent être mises en place.

Un rapprochement ralenti depuis la guerre à Gaza

Après la normalisation de 2020, les relations maroco-israéliennes s’étaient rapidement développées dans les secteurs militaire, sécuritaire, commercial et touristique. Le rapprochement a cependant marqué le pas après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 et le déclenchement de la guerre à Gaza.

Le Maroc a depuis été le théâtre de nombreuses manifestations en soutien aux Palestiniens et contre la normalisation avec Israël. Rabat a officiellement appelé à la fin de la guerre à Gaza, sans pour autant remettre en cause ses relations diplomatiques avec Israël.

La nouvelle déclaration intervient également dans le contexte du dossier du Sahara occidental. Washington et Tel-Aviv réaffirment leur reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé entre le Maroc et le Front Polisario, un soutien particulièrement important pour Rabat dans sa politique étrangère.

Pour Israël, le Maroc constitue par ailleurs un partenaire stratégique au Maghreb, avec une influence à la fois africaine et méditerranéenne. Selon le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, les mesures annoncées visent à approfondir les relations « dans l’intérêt des deux peuples ».

Le projet d’ouverture d’ambassades avait déjà été évoqué en juin 2022, lors d’une visite au Maroc de l’ancien chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid. La décision annoncée mercredi constitue donc une relance formelle d’un processus resté jusqu’ici inabouti.