Yémen : près de 94 000 personnes fuient les combats, dont 2 000 vers Djibouti

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré lundi que près de 94 000 personnes avaient fui leur foyer au Yémen depuis que les combats entre les rebelles houthis et les forces gouvernementales se sont intensifiés ce mois-ci.

Les zones les plus touchées sont les gouvernorats de Taïz et de Lahj, où plus de 48 000 personnes ont été déplacées par les combats, ont indiqué des responsables de l’OIM.

Plus de 2 000 personnes ont fui par la mer vers Djibouti, a précisé l’agence. Sur des images fournies par l’agence, on voit des membres du personnel de l’ONU aider des familles arrivant à bord de petites embarcations à rejoindre le rivage, puis leur distribuer de la nourriture et des abris.

L’agence des Nations unies chargée des migrations a lancé un appel à une aide d’urgence pour répondre aux besoins en matière d’hébergement, d’eau et d’assainissement des personnes déplacées.

Le Yémen se rapproche peu à peu d’un retour à la guerre civile qui a fait 150 000 morts avant le cessez-le-feu de 2022.

Les combats s’intensifient entre les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, qui ont réalisé des avancées stratégiques menaçant une voie maritime cruciale de la mer Rouge, et les forces du gouvernement reconnu par la communauté internationale.