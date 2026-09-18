Espagne : 1 700 migrants transférés des plages vers le port de Ceuta

Dans un climat tendu, la police espagnole a transféré vendredi des migrants qui vivaient dans des conditions précaires depuis des semaines sur les plages de Ceuta vers des tentes pouvant accueillir jusqu’à 1.700 personnes dans le port de cette enclave en Afrique du Nord.

Le transfert a démarré quelques heures après qu’un tribunal a rejeté la demande d’un syndicat de policiers de bloquer le déplacement des migrants vers les tentes installées temporairement sur le port par le gouvernement espagnol, sur fond de bras de fer avec l’administration locale. La majorité des plus de 70.000 migrants qui étaient entrés dans l’enclave les 30 et 31 juillet sont retournés au Maroc dans les heures qui ont suivi leur arrivée.

Mais plusieurs milliers sont toutefois restés à Ceuta, où la situation s’est depuis dégradée, donnant lieu à des épisodes de violence et à des manifestations quasi quotidiennes de la population locale, qui réclame un retour à la normale. Les autorités espagnoles doivent identifier chaque personne afin de déterminer si elle a droit à l’asile ou, dans le cas contraire, engager le protocole de renvoi vers le Maroc.