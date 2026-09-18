Iran : des milliers de personnes défilent à Téhéran pour soutenir le pouvoir

Cette mobilisation, organisée par le pouvoir, intervient alors que l'économie iranienne s'affaiblit sous l'effet du blocus naval américain et de nouvelles sanctions.

À Téhéran, des volontaires en tenue de combat ont défilé sous les acclamations de la foule, dans le cadre d'une campagne baptisée « Janfaday-e Iran » littéralement « ceux qui sacrifient leur vie pour l'Iran ». Selon les Gardiens de la révolution, plus de 600 000 personnes se seraient inscrites, et jusqu'à un million pourraient suivre une formation militaire. Certains manifestants ont piétiné des drapeaux américains et israéliens, scandant des slogans hostiles à Washington et à Israël.

Le rassemblement a aussi été l'occasion pour l'Iran d'exhiber son arsenal : batteries antiaériennes, mitrailleuses, et drones ceux-là mêmes utilisés dans le détroit d'Ormuz, dont Téhéran revendique le contrôle depuis le début du conflit.