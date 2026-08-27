Ouganda : l’armée en démonstration avant un déploiement controversé à Gaza

L’armée ougandaise est sous les projecteurs après l’approbation par Kampala du principe d’un déploiement de soldats dans la bande de Gaza, dans le cadre d’une future Force internationale de stabilisation. Cette décision intervient alors que les Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) organisent leur concours interarmées d’exercices militaires, une vitrine des capacités opérationnelles de leurs différentes unités.

La compétition militaire rassemble des équipes issues de plusieurs formations de l’armée autour d’épreuves tactiques et physiques. Pour les autorités, cet événement illustre la préparation et le professionnalisme des forces armées ougandaises, déjà engagées dans plusieurs opérations de maintien de la paix sur le continent.

Mais derrière cette démonstration de force, la décision d’envoyer des soldats à Gaza suscite un débat politique à Kampala. Le Parlement ougandais a autorisé la participation de l’armée à cette mission internationale, proposée dans le cadre du plan de stabilisation de Gaza, après une demande de contribution adressée au président Yoweri Museveni.

Le gouvernement présente cette participation comme une contribution au maintien de la paix et à la sécurité internationale. Les responsables militaires mettent en avant l’expérience acquise par l’Ouganda dans des missions extérieures, notamment en Somalie et dans d’autres zones de conflit.

Mais plusieurs voix de l’opposition s’interrogent sur les risques d’une telle opération. Des députés craignent que les soldats ougandais soient envoyés dans un environnement particulièrement instable, alors que la situation sécuritaire à Gaza reste fragile.

L’Ouganda pourrait rejoindre d’autres pays annoncés comme contributeurs potentiels à cette force internationale, notamment le Maroc, le Kosovo, l’Albanie et le Kazakhstan. Les modalités précises du déploiement, notamment le calendrier et le nombre de soldats concernés, restent encore à définir.

Pour Kampala, cette mission représente une nouvelle étape dans sa diplomatie militaire. Pour ses détracteurs, elle ouvre une nouvelle zone d’incertitude pour l’armée ougandaise.