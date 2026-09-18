Des pluies torrentielles et des inondations frappent Tunis, les écoles ferment

Le gouvernorat de Tunis a annoncé la suspension des cours de l'après-midi dans l'ensemble des établissements publics et privés d'enseignement, de formation et des institutions universitaires, en invoquant les avertissements de l'Institut national de la météorologie et les recommandations du comité régional de prévention des catastrophes. Entre 30 et 50 millimètres de pluie étaient attendus sur le Grand Tunis en peu de temps, saturant les systèmes d'évacuation dans plusieurs quartiers. L'eau a rapidement recouvert routes et trottoirs, obligeant les habitants à patauger dans les rues inondées. Voitures et bus ont peiné à circuler, certains véhicules se retrouvant immobilisés, dont un bloqué sous un tunnel. Dans la médina historique, les habitants se sont réfugiés dans les commerces et sous les auvents tandis que des torrents d'eau balayaient les ruelles étroites. L'orage a aussi provoqué des coupures d'électricité et d'internet et de l'eau s'est infiltrée dans certains logements. Des images diffusées sur les réseaux sociaux semblaient montrer des lignes électriques prenant feu en plein déluge. Ces précipitations surviennent après un été marqué par des vagues de chaleur prolongées et s'inscrivent dans une année d'inondations répétées. En janvier, au moins cinq personnes sont mortes lorsque la Tunisie a enregistré ses plus fortes pluies depuis plus de sept décennies. Ces derniers épisodes orageux soulignent une nouvelle fois la pression que des précipitations extrêmes exercent sur les infrastructures de Tunis, surtout après de longues périodes de forte chaleur.