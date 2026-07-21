Guinée-Bissau : la Cédéao demande la libération des détenus politiques

Le Sénégal a été désigné médiateur en Guinée-Bissau par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. La décision a été prise à la faveur du sommet de l’organisation régionale en Sierra Leone.

La Guinée-Bissau est dirigée par les militaires depuis le coup d’État de novembre 2025. Le pays doit organiser un référendum constitutionnel le 30 août, suivi d’élections législatives le 6 décembre 2026, pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Reste à garantir la transparence et l’inclusion des scrutins à venir. C’est dans cette optique que la CEDEAO a demandé la libération de tous les prisonniers politiques, dont le chef de l’opposition, Domingos Simões Pereira.

L’ancien Premier ministre est en détention préventive depuis le 10 juillet, alors qu’il était en résidence surveillée depuis février. Il est accusé de crimes économiques et d’implication dans une prétendue tentative de coup d’État en octobre 2025.