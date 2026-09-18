Le Japon expérimente des poubelles robots mobiles à la gare de Shinjuku

Trois poubelles automatisées sont en phase de test à la gare de Shinjuku, où plus de deux virgule sept millions de voyageurs traversent chaque jour l'ensemble du complexe. Hautes de un peu plus d'un mètre et se déplaçant à un prudent 20 centimètres par seconde, les machines peuvent s'arrêter rapidement à proximité des passagers. L'expérimentation a commencé le 8 septembre et se poursuit jusqu'au 20 novembre les jours de semaine, entre 10h et 17h, sur le premier niveau souterrain payant du hall. Mené par la compagnie East Japan Railway dans le nœud ferroviaire le plus fréquenté au monde, le projet cible un environnement où les poubelles fixes ont été réduites pour des raisons de propreté et de sécurité, et où les bacs traditionnels sont vidés manuellement plus de 10 fois par jour. Les robots suivent des trajets circulaires préprogrammés entre les portillons pour collecter les déchets ordinaires et les bouteilles en plastique, retournant de façon autonome à un point de collecte lorsqu'ils sont pleins. Conçus pour assister les agents humains plutôt que les remplacer, la compagnie évalue la manière dont les usagers interagissent avec eux et leur capacité à circuler en sécurité dans les zones souterraines très fréquentées, en utilisant les vidéos et les données des capteurs uniquement à des fins d'analyse. Si certains passagers ont salué le concept, les touristes sont surtout attirés par les grands yeux globuleux des appareils et leur livrée inspirée des trains, qui met en avant la mascotte de la gare, Shinjukuma.