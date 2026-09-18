Énergie : les prix favorisent la transition vers les énergies renouvelables

Si les pays se tournent vers les énergies propres et prennent des mesures pour réduire leur consommation d’énergie en raison de la guerre contre l’Iran, cela ne suffit pas encore pour lutter efficacement contre le changement climatique. À ce jour, plus de 30 gouvernements ont adopté des mesures visant à réduire leur dépendance aux énergies fossiles ou à améliorer l’efficacité énergétique.

Pour de nombreux experts, il faudra plus de temps pour que les nouvelles politiques portent leurs fruits.

« Les individus et les pays réagissent aux facteurs économiques, aux prix, et un prix élevé du pétrole – le Brent ayant désormais dépassé les 100 dollars le baril – pousse les gens vers des formes d’énergie alternatives. Et si ces prix restent élevés pendant longtemps, alors les gens commencent à prendre des décisions à plus long terme en faveur des énergies renouvelables et d’autres sources d’énergie. », a indiqué Rob Jackson, climatologue à l’université de Stanford.

Lorsque les États-Unis et Israël ont déclenché la guerre en février dernier, certains partisans des énergies renouvelables ont estimé que cela pourrait favoriser la transition écologique, compte tenu de la flambée des prix du pétrole et du gaz.

« Ainsi, lorsque les gens pensent à la transition énergétique, à l’abandon des combustibles fossiles, ils associent généralement cela au changement climatique et à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, comme les combustibles fossiles semblent, après la guerre en Iran, plus chers et moins sûrs, cela soulève en réalité une toute autre raison de s’éloigner des combustibles fossiles. Pas seulement pour le climat, mais aussi pour la sécurité énergétique. Et dans l’idéal, ce conflit pourrait rallier davantage d’acteurs à la cause de la transition énergétique, notamment des personnes préoccupées par la sécurité nationale, et pas seulement par la sécurité climatique. », a expliqué Samantha Gross, chercheuse à la Brookings Institution.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, au 9 septembre, trente-trois gouvernements avaient adopté des mesures visant à passer des combustibles fossiles à l’électricité ou à améliorer l’efficacité énergétique en réponse au conflit au Moyen-Orient. Cela inclut le soutien à l’adoption des véhicules électriques, la promotion des énergies renouvelables, le remplacement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur électriques, ainsi que la rénovation des logements et des entreprises pour réduire leur consommation d’énergie.