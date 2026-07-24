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Nigeria : Bola Tinubu lance le recrutement de 28 000 militaires face à l'insécurité

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AP Photo
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP, AFP

Bola Ahmed Tinubu

Le président nigérian Bola Tinubu a approuvé jeudi le recrutement de 28 000 militaires supplémentaires afin de renforcer les capacités sécuritaires du pays, confronté à de multiples foyers de violence.

Selon un communiqué de son porte-parole, Bayo Onanuga, cette décision constitue « une étape majeure pour renforcer l'architecture sécuritaire du Nigeria ». Le plan prévoit également l'acquisition de nouveaux équipements militaires ainsi qu'une amélioration des conditions de vie des soldats.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est confronté à une insurrection persistante dans le nord du pays, alimentée par des groupes jihadistes opérant dans le Sahel, mais aussi par des bandes criminelles responsables d'enlèvements contre rançon et d'attaques meurtrières.

En novembre dernier, Bola Tinubu, candidat à sa réélection en janvier prochain, avait décrété l'état d'urgence sécuritaire à l'échelle nationale, promettant de déployer davantage de soldats pour enrayer la montée des violences.

Selon les médias locaux, le salaire minimum des militaires les moins gradés a récemment été doublé, passant à 100 000 nairas par mois. Le gouvernement a également lancé une campagne de recrutement de 50 000 policiers.

La situation sécuritaire du Nigeria suscite une attention croissante de la communauté internationale. Le président américain Donald Trump a récemment accusé les autorités de ne pas protéger suffisamment les chrétiens victimes de violences.

Le gouvernement nigérian rejette ces accusations, affirmant que les victimes sont aussi bien chrétiennes que musulmanes. Mercredi, la présidence a toutefois indiqué que Donald Trump avait salué, dans une lettre adressée à Bola Tinubu, son « leadership décisif » et sa détermination à lutter contre les violences qui frappent le pays, notamment celles touchant les communautés chrétiennes.

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