Angola : TAAG inaugure une liaison directe entre Luanda et Guangzhou

Le premier vol direct de TAAG Angola Airlines entre Luanda et Guangzhou s’est posé cette semaine à l’aéroport international Baiyun, marquant l’entrée en service de l’unique liaison passagers sans escale entre l’Angola et la Chine.

Opérée depuis le nouvel aéroport international António Agostinho Neto de Luanda, la ligne sera assurée dans un premier temps à raison d’un vol hebdomadaire par un Boeing 787 Dreamliner de 367 places, avant une montée en puissance progressive jusqu’à trois rotations par semaine.

Cette desserte de près de 13 heures intervient dans un contexte de forte intensification des échanges entre l’Angola et la Chine, premier partenaire commercial du continent africain. En 2025, le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint plus de 20 milliards de dollars, porté principalement par les exportations angolaises de pétrole brut et les ventes chinoises de machines, d’équipements industriels et de biens de consommation.

Au-delà du transport de passagers, la nouvelle ligne vise à faciliter les déplacements d’hommes d’affaires, les échanges commerciaux et le fret entre l’Afrique australe et l’un des principaux centres industriels et logistiques de Chine. Elle s’inscrit également dans la stratégie de Luanda visant à valoriser son nouvel aéroport international, conçu pour accueillir jusqu’à 15 millions de passagers et 130 000 tonnes de marchandises par an.

Pour TAAG, cette ouverture constitue une étape supplémentaire dans son programme d’expansion internationale, après le lancement récent de liaisons vers Nairobi et Abidjan. La compagnie, engagée dans un vaste plan de modernisation de sa flotte, entend renforcer sa présence sur les marchés africains et asiatiques tout en améliorant sa rentabilité. Cette nouvelle connexion directe traduit enfin l’évolution du partenariat sino-angolais, désormais davantage orienté vers le commerce, l’investissement et la connectivité que vers les seuls échanges pétroliers qui ont longtemps structuré les relations entre les deux pays.