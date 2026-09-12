Crash d'avion à Miami : un pilote avait alerté sur la vitesse de l'appareil

Aux États-Unis, l'enquête sur le crash d'un avion cargo d'Amazon à Miami révèle qu'un pilote avait alerté à plusieurs reprises son copilote sur la vitesse excessive de l'appareil à l'atterrissage. L'accident, survenu dimanche, a fait cinq morts.

Pendant près de deux minutes, l'un des pilotes avait averti à plusieurs reprises son collègue que l'avion arrivait trop vite, selon les données publiées mercredi par le Conseil national de la sécurité des transports américain (NTSB). L'autre pilote n'aurait jamais apporté de réponse claire à ces avertissements.

L'appareil a effectué un atterrissage difficile avant de tenter brièvement de redécoller, puis a percuté une camionnette transportant les cinq victimes, avant de heurter un second véhicule et de prendre feu. Cinq autres personnes ont été blessées, dont deux se trouvaient toujours dans un état critique mardi. Les deux pilotes ont survécu et ont été entendus mercredi par les enquêteurs.

Selon lui, l'équipage disposait de plusieurs options au moment du premier avertissement : déployer les aérofreins, réduire la puissance des moteurs, sortir le train d'atterrissage, ou interrompre l'approche.

Les données de vol montrent que l'appareil était instable à l'approche, dans des conditions de vent fort. Après un premier contact avec le sol, les pilotes ont brièvement tenté de redécoller avant d'abandonner la manœuvre quatre secondes plus tard. Les enregistrements font également état d'alertes automatiques sur la vitesse de descente et la proximité du relief.

L'avion avait déjà parcouru près de la moitié de la piste, longue de 2 853 mètres, lorsque son train d'atterrissage a touché le sol. La transcription complète des échanges entre les pilotes ne sera rendue publique qu'à une étape ultérieure de l'enquête.