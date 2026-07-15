La reprise du conflit au Moyen-Orient affecte le trafic aérien

La reprise du conflit au Moyen-Orient fait peser un lourd fardeau sur le trafic aérien. La hache de guerre a été déterrée pendant les vacances estivales en Occident, une période propice pour les voyages à l’échelle internationale.

Anita Mendiratta, conseillère en tourisme mondial et aviation affirme que l’impact de la crise sur les voyages est mondial.

''L’impact sur les voyages a été mondial, même s’il s’agit d’un conflit régional, principalement parce que la zone du Moyen-Orient où se déroule le conflit constitue un couloir aérien majeur pour les avions traversant le globe, que ce soit pour le transport de passagers ou pour le commerce : environ 30 à 40 % du trafic aérien mondial passe par ce couloir.'', explique-t-elle.

En raison de la résurgence du conflit, les touristes sont contraints de modifier leurs projets. Ils privilégient désormais les voyages à l’échelle régionale, même si la demande reste forte selon l’experte.

''Le conflit a donc eu des répercussions à deux niveaux : d’une part du point de vue des compagnies aériennes, mais aussi en termes de confiance des voyageurs. Et c’est ce qu’il est vraiment important de retenir : les voyageurs ne cessent pas de voyager, ils changent simplement de destination et de mode de transport. C’est-à-dire les itinéraires aériens qu’ils empruntent et les compagnies aériennes. Mais nous constatons que, malgré l’existence d’un conflit régional, les voyages se poursuivent. Les gens continuent de vouloir partir en vacances, ils ont besoin de partir en vacances. Ils prennent simplement des décisions qui leur permettent de se sentir plus en confiance. Et cela signifie, très honnêtement, des destinations plus proches de chez eux.'', affirme Anita Mendiratta.

Un autre facteur lié à la guerre est la hausse du prix du pétrole, qui a des répercussions sur le coût du kérosène, ce qui affecte directement les voyages internationaux.

Le prix du Brent, la référence internationale, s’échangeait mercredi à plus de 85 dollars le baril — soit une hausse de plus de 15 % par rapport au prix d’avant la guerre, mais toujours bien en deçà des près de 120 dollars atteints au plus fort du conflit.