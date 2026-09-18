Maroc : la vie chère au centre de la campagne des élections législatives

Au Maroc, la campagne pour les élections législatives du 23 septembre gagne en intensité. Des responsables du Parti Authenticité et Modernité (PAM) sont descendus dans l’arène à Rabat, la capitale, cette semaine pour tenter de convaincre les électeurs à l’approche du scrutin.

La lutte contre la vie chère figurait parmi les sujets abordés par les candidats du PAM.

'' Le Parti Authenticité et Modernité est conscient que le coût de la vie est élevé. Nous voulons utiliser tous les moyens légaux pour ramener le niveau de vie à la normale, comme c’était le cas auparavant.'', a promis Faouzi Lekjaa, membre du Bureau politique du Parti Authenticité et Modernité.

L’amélioration du niveau de vie, sujet abordé aussi par Zineb El Simou, tête de liste locale du parti Authenticité et Modernité dans la province de Larache. Elle a insisté notamment sur la nécessité de soutenir la couche féminine.

''Toute femme qui travaille et subvient aux besoins de ses enfants et de son mari doit être soutenue. Il faut mettre en place de véritables politiques publiques visant à améliorer la condition des femmes afin qu’elles puissent travailler dans des conditions adéquates et bénéficier d’un niveau de vie décent, à la hauteur de leur dignité.'', a souligné la candidate.

Les électeurs sont attendus aux urnes pour les premières élections législatives depuis les manifestations contre la précarité organisées par la jeunesse dans le royaume chérifien en 2025.