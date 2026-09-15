À Gatwick, des robots français garent les voitures au centimètre près

Les robots de la firme française Stanley Robotics peuvent garer les voitures avec une précision au centimètre près. L’aéroport de Gatwick indique que les robots peuvent prendre en charge environ 95% des véhicules, sous réserve de certaines limites de taille et de poids : le véhicule ne doit pas peser plus de 2,6 tonnes, mesurer plus de 2,3 mètres de haut, avoir un empattement supérieur à 3,3 mètres ni des roues de plus de 21 pouces (environ 53 cm). Le parking est entouré d’une clôture, bien éclairé et surveillé 24 heures sur 24. Des caméras lisent automatiquement les plaques d’immatriculation pour vérifier les véhicules à l’entrée et à la sortie. Si un robot rencontre un problème technique, il s’arrête tout seul. Les premiers retours sont positifs, certains passagers soulignant la rapidité et la simplicité du service, ainsi que la sécurité supplémentaire qu’il offre. Il coûte environ 6 à 12 € de plus (5 à 10 £) qu’un parking longue durée classique. Lors de son lancement, une réservation d’au moins cinq jours était nécessaire, avec un fonctionnement principalement en semaine, de 9 h à 17 h. Gatwick indique que ces contraintes seront progressivement assouplies, notamment pour inclure les week‑ends et élargir les plages de prise en charge.