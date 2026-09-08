Europe : les contrôles biométriques se renforcent pour les voyageurs africains

Les voyageurs africains se rendant en Europe devront s'attendre à des contrôles plus rigoureux aux frontières. Depuis le 6 septembre, les mesures de flexibilité accordées lors du déploiement du système européen d'entrée/sortie (EES) ont officiellement pris fin, ouvrant la voie à une application plus systématique des contrôles biométriques.

Le système EES, en service depuis le 10 avril 2026, concerne les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne effectuant des séjours de courte durée dans 29 pays européens. Il remplace le traditionnel tampon sur le passeport par un enregistrement numérique comprenant les données du passeport, une photo du visage, les empreintes digitales ainsi que les dates et lieux d'entrée et de sortie.

Durant les premiers mois de sa mise en œuvre, plusieurs États membres avaient bénéficié d'une certaine souplesse afin de suspendre temporairement les contrôles biométriques lorsque les files d'attente devenaient trop importantes. Cette période d'adaptation est désormais terminée.

Les compagnies aériennes avaient pourtant demandé à la Commission européenne de prolonger ces dérogations jusqu'à la fin de l'année, estimant que les retards avaient déjà provoqué des correspondances manquées et des perturbations dans plusieurs aéroports européens. Leur demande n'a pas été retenue.

Pour les voyageurs africains – touristes, étudiants, hommes d'affaires ou membres de familles vivant en Europe – la première entrée dans l'espace concerné pourrait désormais prendre davantage de temps. Les passagers devront fournir leurs données biométriques, soit auprès de bornes automatiques, soit directement auprès des agents de contrôle aux frontières.

En revanche, les voyages suivants devraient être plus rapides. Une fois le dossier biométrique créé, les autorités pourront vérifier l'identité des voyageurs à partir des informations déjà enregistrées, réduisant ainsi les formalités lors des passages ultérieurs.

L'Union européenne affirme que ce nouveau dispositif vise à renforcer la sécurité de ses frontières, à détecter les personnes dépassant la durée légale de leur séjour et à lutter contre l'utilisation de documents falsifiés.

Les autorités européennes reconnaissent toutefois que la transition pourrait encore entraîner des ralentissements dans certains points de passage avant que le système ne fonctionne à pleine capacité. Pour les millions de voyageurs africains qui se rendent chaque année en Europe, cette nouvelle étape marque l'entrée dans une ère de contrôles frontaliers plus numériques, plus automatisés, mais aussi plus exigeants.