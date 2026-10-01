Gaza : les funérailles de 105 victimes exhumées des décombres

Des centaines de proches et de familles se sont réunis mercredi après-midi à Gaza City pour une veillée funèbre consacrée à 105 personnes tuées pendant la guerre. Les dépouilles, enveloppées dans des housses blanches et recouvertes de drapeaux palestiniens, ont été disposées à proximité des ruines où elles avaient été retrouvées.

Selon des témoignages recueillis sur place, les corps ont été extraits ces derniers jours des décombres de bâtiments détruits lors de frappes israéliennes. Fawaz Ziyara, un proche des victimes originaire de l’est de Gaza City, a affirmé que 12 membres de sa famille figuraient parmi les 105 dépouilles. Il a expliqué que certaines victimes n’avaient pu être identifiées qu’à partir de leurs vêtements et de quelques effets personnels.

Taghreed Hinnawi, dont la fille figure parmi les victimes, a décrit les retrouvailles avec les dépouilles comme un moment permettant enfin aux familles de leur faire leurs adieux. Elle a également évoqué la difficulté, pour les proches, de surmonter leur perte.

La récupération des corps demeure particulièrement difficile dans la bande de Gaza, où d’importantes quantités de gravats provenant des bâtiments détruits entravent les opérations de recherche.

Les funérailles collectives se sont multipliées ces dernières semaines. Mardi, dans le camp de réfugiés de Nuseirat, au centre du territoire, une cérémonie avait notamment été organisée pour près de 50 personnes tuées pendant la guerre.

Plus tôt ce mois-ci, les Nations unies estimaient que plus de 8 000 corps pourraient encore être ensevelis sous les décombres à Gaza, soulignant l’ampleur du travail restant à accomplir pour retrouver les disparus et permettre aux familles d’inhumer leurs proches.