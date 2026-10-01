Zimbabwe : ouverture d'une enquête après le crash d'un hélicoptère

Zimbabwe
Au Zimbabwe, Des débris de l'appareil jonchaient le sol au lendemain de l'accident d'un hélicoptère, confirmé par les autorités du pays d'Afrique australe, lesquelles ont indiqué qu'il n'y a eu aucun survivant selon les informations en leur possession.
L'appareil transportait six personnes, dont les deux pilotes. Le magnat zimbabwéen Chivayo et son épouse, Lucy Muteke, figurent parmi les victimes.
L'accident s'est produit dans la zone rurale de Marondera, dans la province du Mashonaland, à 72 kilomètres de la capitale, Harare.
Les causes de l'accident n'étaient pas encore connues. Une enquête a été ouverte afin d'élucider les circonstances du crash.
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