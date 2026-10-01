Zimbabwe : les réactions après la mort de Wicknell Chivayo dans un crash

Au Zimbabwe, la mort de Wicknell Chivayo, richissime homme d'affaires du pays, dans un crash d'hélicoptère, faisait jeudi la '' Une'' des journaux et alimentait les conversions dans les rues de la capitale Harare.

A 43 ans, Chivayo était l’une des figures les plus en vue d’une nouvelle génération d’hommes d’affaires proches du parti au pouvoir. Depuis sa disparition, des Zimbabwéens saluent ses actions philanthropiques présumées.

"Il (Chivayo, ndlr) a aidé beaucoup de gens, il a acheté des maisons pour certaines personnes et a aidé celles qui avaient besoin d'une assistance médicale", raconte Delight Mahachi, habitant de la capitale.

Et en matière de générosité en effet, l'hommes d'affaires ne faisait pas dans la dentelle. Offrant jusqu'à 2 millions de dollars en espèces à une églises selon des récits. "Tous les problèmes que nous connaissons dans le pays, du manque de médicaments dans les hôpitaux au chômage, auraient pu être résolus si l’argent dont il disposait avait été consacré à cela", souligne un Zimbabwéen sous couvert d'anonymat.

Sa société Intratrek Zimbabwe — un sous-traitant spécialisé dans les projets énergétiques — a remporté en 2015 un marché public de plus de 170 millions de dollars pour la construction d’une centrale solaire de 100 mégawatts dans la ville de Gwanda, dans le sud-ouest du pays.

Après que la compagnie d'électricité publique eut tenté de résilier le contrat en raison de retards, la Cour suprême a statué en 2023 que celui-ci était valide et le gouvernement a ordonné le mois dernier que le projet soit mené à bien.

Chivayo entretenait des liens étroits avec le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa.