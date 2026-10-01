Pétrole : vers une nouvelle flambée des prix dans le monde ?

Les cours du pétrole poursuivent leur hausse, sur fond de tensions au Moyen-Orient et de perturbations de l’approvisionnement mondial.

Le baril de Brent a dépassé les 100 dollars à la mi-septembre, contre environ 65 dollars avant le début du conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran, en février dernier.

En cause notamment : la forte baisse du trafic dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite habituellement une part importante du pétrole mondial.

Les solutions mises en place pour limiter la flambée des prix commencent par ailleurs à atteindre leurs limites. Plusieurs pays ont puisé dans leurs réserves stratégiques, avec plus de 400 millions de barils mis sur le marché depuis mars dernier. Les États-Unis, à eux seuls, en ont libéré environ 130 millions, ramenant leurs réserves à leur plus bas niveau depuis plusieurs décennies.

Autre facteur de tension : les infrastructures pétrolières sont régulièrement ciblées. En Arabie saoudite, un important oléoduc reliant le Golfe à la mer Rouge a été temporairement interrompu après des attaques. En Russie, les frappes ukrainiennes contre des raffineries ont également réduit la production de diesel, poussant Moscou à limiter ses exportations.

Par conséquent, les prix des carburants augmentent dans plusieurs régions du monde. En France, des milliers de stations-service sont confrontées à des difficultés d'approvisionnement, tandis que les prix du diesel atteignent des niveaux records dans plusieurs pays.

La situation pourrait encore se tendre à l'avenir. La Chine, qui avait réduit ses importations de pétrole grâce notamment à l'essor des véhicules électriques, recommence à acheter davantage de brut. Une hausse de la demande qui intervient alors que l'offre mondiale reste sous pression.

Les experts redoutent désormais une nouvelle flambée des prix, voire, dans le scénario le plus dramatique , des pénuries de carburant si les perturbations se prolongent.