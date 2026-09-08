Les Houthis revendiquent une série d’attaques contre l'Arabie saoudite

Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué mardi une vague d'attaques contre l'Arabie saoudite. Selon leur porte-parole militaire, le général de brigade Yahya Saree, des dizaines de missiles balistiques et de drones ont visé plusieurs cibles saoudiennes dans le sud du pays.

Parmi elles, la ville de Jazan et son complexe industriel, des installations du groupe pétrolier Aramco à Najran et à Abha, ainsi que la base aérienne du roi Khalid, à Khamis Mushait. Les Houthis imputent cette escalade à Riyad et menacent de "riposter fermement" à toute attaque contre le Yémen.

L’Arabie saoudite a condamné les attaques et promis de prendre les mesures nécessaires pour défendre son territoire. Riyad considère cette offensive comme l’une des plus importantes attaques houthis contre le territoire saoudien depuis plusieurs années.

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a réaffirmé "le droit légitime" du royaume à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre sa souveraineté. Il a également appelé à la fin immédiate de "toutes les formes d’escalade" et des menaces contre la navigation maritime.

Cette nouvelle escalade intervient alors que le conflit yéménite connaît un regain de violence depuis juillet, sur fond d’embrasement régional. L’Arabie saoudite soutient le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, tandis que les Houthis contrôlent une grande partie du nord et de l’ouest du pays.