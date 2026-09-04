Yémen : des migrants africains bloqués à la frontière avec l'Arabie saoudite

Des milliers de migrants africains sont bloqués au Yémen, alors que la frontière avec l’Arabie saoudite reste fermée. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, la situation humanitaire se dégrade, tandis que les stocks d’aide s’amenuisent.

Parmi eux, Abdulaziz Mohammed, un migrant éthiopien arrivé à Aden il y a une quinzaine de jours après une dangereuse traversée en mer organisée par des passeurs. Il souhaite rejoindre l’Arabie saoudite, dans l’espoir d’y trouver de meilleures conditions de vie. Mais arrivé au Yémen, son parcours s’est arrêté à la frontière.

"J’ai tenté de rejoindre l’Arabie saoudite, mais aujourd’hui, la frontière est sous haute surveillance. L’armée l’a verrouillée et la police y a renforcé les contrôles. Impossible de passer. Me voilà bloqué au Yémen, sans abri, sans ressources. Nous fouillons les rues pour trouver de quoi manger et dormons à la belle étoile, sous les arbres", explique-t-il.

Abdulaziz fait partie des milliers de migrants qui continuent de quitter la Corne de l’Afrique pour rejoindre le Yémen, malgré les dangers de la traversée, les réseaux de passeurs et les risques sécuritaires.

Selon l’OIM, plus de 110 000 migrants sont arrivés au Yémen entre janvier et fin juillet. Mais une fois sur place, le danger ne disparaît pas. Et atteindre le Yémen ne garantit pas la poursuite du voyage.

Sans logement, revenus ni accès aux services essentiels, de nombreux migrants se retrouvent bloqués dans un pays déjà confronté à une grave crise humanitaire.