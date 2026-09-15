Yémen : l’avancée des Houthis provoque un nouvel exode

Les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, ont diffusé des vidéos illustrant ce qu'ils ont décrit comme la situation au port de Mokha après avoir pris le contrôle de la ville.

La chaîne d'information par satellite Al-Masirah TV, contrôlée par les Houthis, a diffusé des images qui, selon elle, montrent des installations militaires, des navires endommagés et des hangars à l'intérieur du port.

Des responsables houthis ont déclaré lundi que les rebelles avaient pris le contrôle des deux îles au moment même où les forces gouvernementales, soutenues par l’Arabie saoudite, tentaient de reprendre le terrain perdu face à l’avancée rapide des rebelles autour du détroit de Bab el-Mandeb, une voie maritime alternative cruciale au détroit d’Ormuz.

Les récents combats entre les rebelles soutenus par l’Iran et les forces gouvernementales au Yémen ont fait des centaines de morts et déplacé des dizaines de milliers de personnes. Près de 94 000 personnes ont fui leur foyer au Yémen depuis que les combats entre les rebelles houthis soutenus par l’Iran et les forces gouvernementales se sont intensifiés ce mois-ci, a déclaré lundi l’Organisation internationale pour les migrations.

Les zones les plus touchées sont Taïz et Lahj, où 48 000 personnes ont été déplacées, a précisé l’agence des Nations unies, ajoutant que plus de 2 000 personnes avaient fui par la mer vers Djibouti.

Dans le sud-ouest du Yémen, environ 200 écoles ont été transformées en centres d'accueil pour faire face à l'afflux de familles, a indiqué l'organisation humanitaire International Rescue Committee.

Les craintes s’intensifient quant à un retour progressif du Yémen vers une guerre civile qui avait fait 150 000 morts avant le cessez-le-feu de 2022. L’Organisation mondiale de la santé a indiqué que plus de 500 personnes avaient été tuées au cours d’une semaine qui s’est achevée samedi.