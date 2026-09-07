Soudan : la chute de la monnaie et la flambée des prix étranglent les ménages

Les prix des produits de première nécessité ont grimpé en flèche sur les marchés d’Omdurman, alors que la monnaie soudanaise continue de se déprécier dans un contexte de crise économique qui s’aggrave.

Selon les commerçants et les habitants, ces hausses de prix touchent un large éventail de produits alimentaires essentiels, notamment le sucre, les haricots, les lentilles et les oignons.

La crise monétaire perturbe également l’activité commerciale, les commerçants rencontrant des difficultés à réapprovisionner leurs stocks alors que le coût des marchandises ne cesse d’augmenter. La dépréciation de la livre soudanaise face au dollar américain accentue la pression sur les prix, en particulier pour les marchandises qui dépendent des importations, selon un chercheur en économie interrogé par l'AFP.

La détérioration de la situation économique rend de plus en plus difficile pour les ménages de subvenir à leurs besoins fondamentaux, notamment l’accès à la nourriture et aux soins médicaux. Le chercheur a appelé à la mise en place de mesures visant à stabiliser la monnaie et à mieux réguler les importations ainsi que leurs priorités.