Soudan : le dialogue national du général al-Burhan rejeté par la société civile

Les forces politiques et les organisations de la société civile soudanaises se sont rencontrées ce week-end à Addis-Abeba en Ethiopie.

Opposés à la guerre dans leur pays, les membres du parti du Congrès national, le mouvement Umma, la coalition pacifiste Summud ainsi que des organisations de la société civile soudanaise ont annoncé qu’ils rejetaient la proposition de dialogue national formulée par le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l’armée soudanaise.

Les Forces de soutien rapide du général Hemedti n'avaient pas été conviées.

Tous les signataires du communiqué estiment que cette initiative serait destinée à légitimer l’autorité du commandant de l’armée arrivé au pouvoir par un coup d’État, ainsi que de sanctionner de facto une partition du pays.

Les acteurs réunis à Addis-Abeba ont proposé une feuille de route pour la paix en trois points à savoir la définition d’un couloir humanitaire d’urgence, un cessez-le-feu permanent, et une gouvernance définie par la société civile.