Guerre au Soudan : plusieurs maladies infectieuses se propagent dans divers régions

Le Soudan est confronté à une grave crise de santé publique alors que de multiples maladies infectieuses se propagent dans plusieurs régions. Le système de santé du pays a été dévasté par plus de trois ans de conflit armé.

Alors que le gouvernement s'efforce de rétablir les services médicaux, les pénuries de médicaments, de matériel médical et de personnel continuent de compromettre la prestation des soins dont la population a un besoin urgent.

« Récemment, plus de 680 cas de dengue ont été recensés dans l’État du Nil Bleu, et ce nombre ne cesse d’augmenter. Nous espérons que les organisations humanitaires concernées agiront sans délai et apporteront leur soutien. », a déclaré Mustafa Jabrallah, ministre de la Santé de l’État du Nil Bleu.

En juin dernier, une nouvelle vague de choléra a commencé à se propager au Darfour et au Kordofan. Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 2 900 cas ont été signalés à ce jour, dont 247 décès.

Les données de l’ONU indiquent que des épidémies répétées de choléra ont causé la mort de plus de 3 500 personnes au Soudan depuis juillet 2024.

Par ailleurs, la dengue et le paludisme ont également connu une recrudescence dans des États tels que celui de Gezira et du Nil Bleu.

« L'épidémie de dengue se propage rapidement du Nil Bleu vers d'autres régions. Le traitement est extrêmement coûteux, car il nécessite de nombreux médicaments et compléments alimentaires. Mais la pénurie de médicaments est grave, et beaucoup de gens se battent désespérément. », a expliquéJaffer Hassan, habitant de la région.

Le conflit en cours a soumis le système de santé soudanais à de graves difficultés financières, avec des pénuries généralisées de fournitures et de personnel. Les services de santé publique de base, tels que la collecte des déchets, l’entretien des réseaux d’assainissement et l’hygiène environnementale, ont été gravement perturbés.

L'eau potable est rare dans de nombreuses zones, ce qui accroît encore le risque de transmission des maladies.