Le chanteur Salif Keïta annule ses concerts en Afrique du Sud et dénonce la xénophobie

Le chanteur et compositeur malien Salif Keïta a annoncé l’annulation de ses concerts prévus en Afrique du Sud en raison des manifestations xénophobes dans ce pays, affirmant par cet acte fustiger "la haine envers (ses) compatriotes africains".

"Je ne peux pas ignorer les rapports sur les violences xénophobes contre nos frères et sœurs africains", affirme l’artiste dans un communiqué publié sur sa page Facebook et consulté mercredi par l’AFP.

La situation en Afrique du Sud "me force à prendre une décision douloureuse : j’annule mes spectacles commerciaux prévus en Afrique du Sud", indique-t-il, sans préciser les dates et lieux des spectacles concernés.

Salif Keïta dit avoir le "cœur si lourd" en prenant cette décision, précisant qu’elle ne signifie pas un rejet des populations de l’Afrique du Sud, pays longtemps marqué par l’apartheid et qui, depuis la fin de ce système de ségrégation raciale, "m’a toujours accueilli comme un frère, pas seulement un artiste".

L'artiste estime que les nombreuses manifestations et attaques xénophobes qui ont secoué le pays d'Afrique australe ces derniers mois ne correspondent pas "à l’Afrique du Sud que je connais – l’Afrique du Sud qui a tenu le coup avec Mali, et l’Afrique du Sud que Nelson Mandela a construite".

Après plus de 50 ans de carrière, l’artiste de 77 ans, surnommé par certains le Cheval blanc en raison de son albinisme, continue de faire des tournées, mais avec des dates plus espacées pour des raisons médicales.

Fin juillet, la chanteuse et compositrice sud-africaine Tyla a de son côté retiré de sa tournée un concert prévu au Nigeria, dans un contexte de différend diplomatique entre ce pays et l’Afrique du Sud lié aux violences xénophobes.

L’Afrique du Sud est depuis longtemps une destination pour les travailleurs africains, en situation régulière ou sans papiers. Mais, confronté à un taux de chômage supérieur à 30 %, le pays a connu des vagues répétées de manifestations xénophobes et anti-migrants, parfois meurtrières.

Plus de 160 000 personnes ont quitté l’Afrique du Sud depuis fin mai, selon un décompte de l’AFP établi à partir des chiffres communiqués par les gouvernements africains ayant organisé des rapatriements, dont environ 1 500 Nigérians.