Kenya : des acrobates de rue divertissent les automobilistes

Des acrobates font leur apparition aux feux rouges dans la capitale kenyane, Nairobi, et ses environs, pour divertir les automobilistes pris dans les embouteillages. Ces circassiens de rue se produisent dans l’espoir de recevoir des pourboires de la part des automobilistes ; pour beaucoup d’entre eux, c’est le seul moyen de gagner leur vie dans un pays où le chômage est très répandu.

Le groupe de Nyale se rassemble tôt le matin dans un terrain vague du quartier défavorisé de Kawangware, à Nairobi, pour répéter ses numéros. Ensuite, ils descendent dans la rue dès que la circulation commence à s’intensifier pendant l’heure de pointe du matin.

"J’adore ces numéros acrobatiques parce que j’ai commencé à l’âge de 15 ans, et dès le début, je savais que c’était quelque chose qui finirait par changer ma vie", a déclaréMohammed Nyale, artiste de rue âgé de 22 ans.

Des membres de l’équipe espèrent recevoir de généreux pourboires en tendant leur chapeau aux conducteurs tandis que leurs camarades poursuivent leur numéro. Le groupe se disperse dès que le feu passe au vert.

"En moyenne, chacun peut gagner environ 800 shillings kényans (7 $). Parfois c’est plus, parfois moins. Parfois, on arrive même à gagner 300 shillings kényans (3 $), et parfois on en gagne jusqu’à 2 000 shillings kényans (18 $). C’est ce qui nous permet de vivre à Nairobi, car nous venons de très loin (en référence à leurs villages d’origine), et personne ne nous aide à payer notre loyer. Nous sommes venus de notre propre chef à Nairobi pour prendre un nouveau départ, car Nairobi est une ville plus développée", a ajouté l'acrobate.

Les acrobates de rue de Nairobi ont fait leur apparition en 2020, pendant la pandémie de COVID-19, et sont depuis devenus monnaie courante aux feux tricolores de la ville et de ses environs, profitant des embouteillages pour se produire en échange de pourboires en espèces. C’est ainsi qu’ils gagnent leur vie.

"Il n’y a pas d’opportunités vers lesquelles nous pouvons nous tourner, alors nous apprécions d’être ici, car cela nous occupe et nous permet également de rester en forme. Au lieu de rester chez nous et de faire des bêtises, nous avons décidé de venir ici et de nous produire devant ceux qui sont dans leur voiture ou qui marchent, afin qu’ils puissent découvrir notre talent", a indiquéJackson Okoth, un membre de l'équipe d'acrobates.

Certains automobilistes affirment que ces spectacles en direct constituent une pause bienvenue face à la frustration d’être coincés dans les embouteillages.