Guerre à Gaza : plusieurs artistes se retirent de la tournée d'Ed Sheeran

La tournée du chanteur à succès en Amérique du Nord et du Sud a été plongée dans le chaos mardi lorsque quatre de ses groupes de première partie ont brusquement démissionné en signe de solidarité avec le rappeur Macklemore. Ce dernier a été écarté pour avoir tenu des propos pro-palestiniens sur scène.

Quelques heures après que la tête d’affiche Ed Sheeran eut publié un message sur les réseaux sociaux au sujet de l'éviction de Macklemore, attribuant cette décision aux organisateurs de la tournée, les artistes irlandais Aaron Rowe et Beoga, le groupe danois Lukas Graham et Finneas ont annoncé sur Instagram qu'ils quittaient la tournée.

Rowe et Lukas Graham auraient dû remplacer Macklemore lors des dates restantes de la tournée américaine de Sheeran, tandis que Beoga interprétait plusieurs chansons — dont certaines coécrites par ce groupe folk irlandais — avec Sheeran vers le milieu de chaque concert. Finneas, frère et coihllaborateur musical de Billie Eilish, devait partir en tournée avec Sheeran en Amérique du Sud plus tard dans l’année. « Les artistes ne doivent pas être réduits au silence lorsqu’ils prennent la défense des opprimés », a déclaré Finneas sur Instagram. « J’ai décidé de me retirer des prochaines dates de ma tournée avec Ed Sheeran. Je suis solidaire de la Palestine et de son peuple. »

Rowe et Beoga ont chacun évoqué l’histoire de leur pays dans leurs déclarations expliquant leur décision. « Nous sommes des Irlandais qui comprenons ce qu’est le colonialisme. En tant que membres fondateurs du mouvement Irish Artists for Palestine, nous sommes des militants engagés pour la justice et nous le resterons », a déclaré Beoga.Rowe a qualifié Sheeran d’ami et a déclaré que l’auteur-compositeur-interprète britannique avait changé sa vie. « Mais en tant qu’Irlandais, nous ne connaissons que trop bien le génocide, la famine provoquée et l’occupation violente », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne pouvait pas « rester les bras croisés et laisser des milliardaires utiliser leur position de pouvoir pour faire taire les voix légitimes de ceux qui s’expriment ».

« L’argent ne vous donne pas le droit de monopoliser la parole. Ce n’est pas le solde bancaire de quelqu’un qui devrait décider qui a le droit de s’exprimer ou quelles souffrances nous sommes autorisés à reconnaître », a publié le groupe, faisant apparemment référence au rôle du milliardaire Robert Kraft dans l’exclusion de Macklemore de la tournée.

Les prises de position de ses collègues artistes exercent une pression énorme sur Sheeran, qui a déclaré qu’il refusait d’être entraîné dans un débat public sur la guerre à Gaza, et ajouté que ses fans ne viennent pas à ses concerts pour entendre parler de politique.

La pression s’intensifie sur Ed Sheeran.