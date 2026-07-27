Togo : l'opposition manifeste contre la réforme constitutionnelle [Africanews Today]

Des centaines de manifestants se sont réunis à Vogan, dans le sud du Togo, pour dénoncer la Constitution de 2024. La rue soupçonne ce texte de renforcer le pouvoir du président Faure Gnassingbé. L'opposition et la société civile ont appelé à une mobilisation populaire lors d'un rassemblement qui s'est déroulé dans le calme.

L'armée soudanaise affirme avoir repris une importante autoroute reliant Khartoum à El-Obeid, une ville stratégique du Kordofan. Cette avancée repousse les forces paramilitaires FSR, qui tentaient d’encercler la cité. Le conflit, qui dure depuis avril 2023, a déjà provoqué des centaines de milliers de morts et une grave crise humanitaire.

Le Ghana annonce le rapatriement de 1 000 travailleurs supplémentaires depuis l’Afrique du Sud, après une vague de violences xénophobes visant des migrants. Accra, qui a déjà évacué près d’un millier de ressortissants, appelle l’Union africaine à agir face à cette crise.

À Porto-Novo, les masques ont repris vie au cœur de la capitale politique béninoise. Entre chants, danses et cérémonies rituelles, le Festival des masques révèle la richesse des traditions ancestrales et invite le public à découvrir les messages transmis par ces figures emblématiques du patrimoine vodou.

Du cinéma avec, Marvel qui frappe un grand coup au Comic-Con. Le studio a dévoilé le nouveau visage de Black Panther et réservé une autre surprise de taille aux fans : Ryan Gosling rejoint officiellement l'univers Marvel. De quoi relancer l'engouement autour des prochains blockbusters de la franchise.

AGENDA

Du 27 au 31 juillet, Durban accueille la 9e Semaine de l’industrialisation de la SADC. Gouvernements, investisseurs, entreprises et partenaires au développement se réunissent pour promouvoir la transformation économique, améliorer les infrastructures, dynamiser les échanges commerciaux et renforcer la coopération régionale en Afrique australe.

Du 17 juillet au 1er août, à Midrand en Afrique du Sud, le Parlement panafricain réunit ses membres pour échanger sur les grands enjeux du continent : gouvernance, paix, sécurité, intégration régionale et développement. Les débats porteront notamment sur les conflits en cours, la démocratie et l’application des projets portés par l’Union africaine.

Du 23 juillet au 2 août, Glasgow, au Royaume-Uni, accueille les Jeux du Commonwealth 2026. Les meilleurs athlètes africains, venus notamment d’Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya, du Ghana et du Botswana, tenteront de décrocher des médailles dans plusieurs disciplines et de mettre en valeur le potentiel sportif du continent.

Le 30 juillet, le monde célèbre la Journée internationale de l’amitié des Nations Unies. En Afrique, cette journée sera marquée par des initiatives en faveur de la paix, du dialogue et de la solidarité, avec un accent sur la réconciliation, la cohésion sociale et la coopération pour prévenir les conflits.

Pour plus d’informations, restez sur Africanews et Africanews.com