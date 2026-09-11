Afrique du Sud : des milliers de jeunes femmes célèbrent la danse des roseaux

Des milliers de jeunes femmes zouloues se sont rassemblées à Ingwavuma, dans la province du KwaZulu-Natal, pour participer à la traditionnelle danse des roseaux, l’un des principaux événements culturels de la nation zouloue.

Connue sous le nom d’« Umkhosi woMhlanga », la cérémonie se tient chaque année en septembre. Vêtues de tenues traditionnelles, les participantes chantent et dansent avant de se rendre au palais royal pour offrir un long roseau au roi zoulou Misuzulu kaZwelithini.

Au-delà des festivités, ce rendez-vous constitue un moment de transmission culturelle. Les jeunes participantes sont notamment encouragées à préserver leur patrimoine et à perpétuer les traditions au sein des nouvelles générations.

La cérémonie réunit également des membres de la famille royale, des régiments traditionnels et des formatrices chargées d’accompagner les participantes. Parmi elles, Mam’Mahlinsa, 71 ans, encadre les jeunes femmes venues de sa région et contribue à leur transmettre les pratiques associées à cette tradition.

Entre chants, danses et procession vers le palais, la danse des roseaux reste ainsi un symbole important de l’identité culturelle zouloue en Afrique du Sud.