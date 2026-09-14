À Mumbai et Hyderabad, des millions de fidèles célèbrent Ganesh

À Mumbai, les marchés sont en pleine effervescence à l’approche de Ganesh Chaturthi. Les fidèles achètent statues de Ganesh, fleurs, douceurs et offrandes pour célébrer le dieu hindou à tête d’éléphant, associé à la sagesse et considéré comme celui qui lève les obstacles. Les petites statues sont installées dans les foyers, tandis que les plus grandes défilent sur des camions décorés, accompagnées de tambours et de prières. Elles sont également exposées dans des sanctuaires communautaires temporaires, les « pandals », parmi lesquels Lalbaugcha Raja, GSB Seva Mandal et Andhericha Raja. À Hyderabad, le quartier de Khairatabad attire les foules autour d’une statue de Ganesh de 21 mètres de haut et à cinq visages. L’idole de cette année représente Panchamukha Sankatahara Maha Ganapati, dont les cinq visages symbolisent la terre, l’eau, le feu, l’air et l’espace. Plus de 3 millions de personnes devraient venir la voir avant son immersion dans l’eau. Prières, danses et tambours rythment les rues pendant les préparatifs. Le gouverneur du Telangana est invité à effectuer la première puja. Ganesh Chaturthi, autrefois célébrée principalement dans les foyers, est devenue une grande fête publique à la fin du XIXᵉ siècle grâce au leader nationaliste Bal Gangadhar Tilak. Il souhaitait notamment rassembler les hindous de différentes castes et classes face au pouvoir colonial britannique. La fête est depuis profondément ancrée dans la culture du Maharashtra. Les célébrations commencent le 14 septembre 2026 et durent 10 jours. Elles s’achèvent le 25 septembre avec Anant Chaturdashi, lorsque les statues sont conduites en procession vers les rivières, les lacs et la mer pour y être immergées, symbolisant le retour de Ganesha dans sa demeure céleste.